Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
علق عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، على عقوبات الكاف ضد الترجي التونسي، على خلفية أحداث مباراة الذهاب للدور ربع النهائي ضد الزمالك بالقاهرة.

وقال القيعي، إن الزمالك حصل على حقه بعد إصدار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عقوبات ضد لاعبى الترجى التونسى، بينما الأهلى أهدر حقه الموسم الماضى.

وتابع القيعي فى تصريحات لقناة الأهلى الفضائية: "كارتيرون كان مدربا للأهلى فى نهائى إفريقيا أمام الترجى واتهم باصطناع أزمة والآن أصبح بطلا عقب مباراة الزمالك مع الترجى".

وأكمل، الزمالك أحرز هدفا يوجد حوله جدل وتسبب فى طرد لاعب من الترجى وحدثت أحداث جدالية عقب المباراة وقام الكاف بعقاب اللاعبين ولا اشكك فى الحكم، ولكن ما حدث من دعم للزمالك، لم يحدث مع الأهلى فى الموسم الماضى، ولم يقم أحد بترجمة ما حدث وإرساله لمسؤولى الترجى".

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم قررت إيقاف خليل شمام قائد الترجى 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، بجانب حرمان المدير الفنى معين الشعبانى ومساعده مجدى التراوى من الجلوس على دكة البدلاء 4 مباريات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تقدر بـ160 ألف دولار، على خلفية أحداث الاعتراض من لاعبى الترجى على حكم المباراة بعد احتساب الهدف الثانى للزمالك.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ ساعة و نصف

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ ساعة و نصف

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ ساعة و 21 دقيقة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ يوم

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

07:32 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

04:04 ص

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status