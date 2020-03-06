أسعار الأسماك اليوم الجمعة 6-3-2020 في سوق العبور

شهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار في الأسواق خلال تعاملات اليوم، حيث سجل كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.









وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي تراوح بين 50 و64 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز 20 جنيها ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.









واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها.