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ديزني تختار مخرج النسخة الجديدة من فيلم Hocus Pocus

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كانت قد أعلنت شركة ديزني عن نيتها لطرح نسخة جديدة تكميلية من فيلم Hocus Pocus الشهير الذي طرح في عام 1993.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ديزني وقع اختيارها على المخرج أدم شانكمان، ليخرج الجزء الجديد من الفيلم الذي سيشهد عودة نجماته الأصليين.

وقالت الصحيفة أن الفيلم سيعود في جزء جديد بعد 27 عام من طرحه من بطولة كل من بيت ميدل وسارة جيسكا باركر وكاثي نيجامي.

وكما أفادت بأن النجمة جيسكا باركر سبق لها وأن أكدت على تحمسها للعودة للفيلم وأعلنت بالنيابة عن نجمات الفيلم موافقتهن للظهور به من جديد.
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