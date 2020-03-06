أندرو جارفيلد يبدأ تصوير فيلمه الجديد Tick Tick ..Boom



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات من تصوير الفيلم الجديد، ظهر بها أندرو برفقة مخرج الفيلم Lin-Manuel Miranda الشهير بكونه أحد المغنيين المؤدين بمسرحيات برودواي "هاملت".



وقالت الصحيفة أن فيلم أندرو جارفيلد الجديد، مستوحى من أحداث مسرحية موسيقية للكاتب المسرحي جوناثان لارسون، عرفت باسم rent fame.



وظهر أندرو في موقع تصوير الفيلم وهو يعاني من أثار نزلة برد، أثارت مخاوف متابعيه عن إمكانية اصابته بفيروس كورونا.



التقطت عدسات المصورين لقطات للنجم أندرو جارلفيد من تصوير مشاهد فيلمه الجديد Tick، Tick... Boom بشوارع مدينة نيويورك.