كيتي بيري تؤكد حملها عبر فيديو أغنيتها الجديدة Never Worn White



ونقلت صحيفة ديلي ميل فيديو الأغنية الجديدة، والذي ظهرت به كيتي مؤكده لشائعات حملها من خطيبها الحالي النجم أورلاندو بلوم.



وظهر في الفيديو كليب تضخم منقطة البطن لدى كيتي بيري من الحمل، وكانت في غالبية المشاهد ممسكة بهذه المنطقة كتأكيد منها على انتظارها لاول مولود لها.



وكانت قد أعلنت كيتي عن خطبتها من أورلاندو بلوم في فترة عيد الحب من العام الماضي، ويتوقع احتفالهم بزفافهم خلال عام 2020 الجاري.



طرحت النجمة كيتي بيري الفيديو الرسمي لاغنيتها الجديدة Never Worn White، التي تطرحها بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.