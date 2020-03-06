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يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف بن شرقي

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:14 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر بجودة عالية اليوم على بي إن سبورت الرياضية حيث يخوض الفريق الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة المدير الفني باتريس كارتيرون متسلحًا بتواجد المباراة في رادس ملعب فريق الترجي التونسي من أجل العودة بأفضل نتيجة ممكنه تمكنة من التأهل الي الدور القادم  حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


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