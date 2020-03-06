بث مباشر مباراة الزمالك الآن | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي kora live | كورة جول رابط ماتش الزمالك CAF Champions League

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020 على أرضية ملعب رادس على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة: