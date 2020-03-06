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بث مباشر مباراة الزمالك الآن | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي kora live | كورة جول رابط ماتش الزمالك CAF Champions League

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020 على أرضية ملعب رادس على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.



يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم 6-3-2020 في دوري أبطال إفريقيا مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.


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