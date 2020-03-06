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رسميا طرح أغنية Kudi Nu Nachne De بمشاركة نجمات بوليوود
الجمعة 06/مارس/2020 - 08:53 ص
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أحمد جمال أحمد
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على طريقة أغنية happy لـ فاريل ويليامز، طرحت Angrezi Medium فيديو كليب اغنيتها الجديدة بعنوان Kudi Nu Nachne De.
ونقل موقع "إنديا توداي" الفيديو الخاص بالأغنية، التي يشارك بها كافة نجمات بوليوود البارزات بالغناء مع الأغنية عبر تحريك الشفاه.
وكشف الفيديو عن مشاركة كل من النجمة كاترينا كيف والنجمة كيارا أدفاني وانوشكا شارما وعاليا بهات وغيرهن من نجمات بوليوود بالأغنية.
ونقل موقع "إنديا توداي" الفيديو الخاص بالأغنية، التي يشارك بها كافة نجمات بوليوود البارزات بالغناء مع الأغنية عبر تحريك الشفاه.
وكشف الفيديو عن مشاركة كل من النجمة كاترينا كيف والنجمة كيارا أدفاني وانوشكا شارما وعاليا بهات وغيرهن من نجمات بوليوود بالأغنية.
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