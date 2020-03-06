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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر مباراة الزمالك والترجي الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:08 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي الرياضي الجمعة 6/3/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد فريق الزمالك لخوض واحدة من أهم مبارياته القارية على الإطلاق على أرضية ملعب رادس على الأراضي التونسية، من خلال حلوله ضيفاً من العيار الثقيل على فريق الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين على التوالي في مساء يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020في قمة من العيار الثقيل نقدم لكم بث مباشر مباراة الزمالك والترجي حيث يترقب جمهور موقعنا رؤية مصر الرياضي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير الجاري 2020 .

علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى على وقع فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الزمالك ضد الترجي الرياضي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار إياب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



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