مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر اليوم 6-3-2020 في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الترجي والزمالك بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

مباراة الترجي والزمالك بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

نجح فريق الزمالك في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك خمسة أهداف في مرماه.ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الزمالك في حصد 31 نقطة في رصيده بعدما خاض 16 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الترجي والزمالك الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الترجي ضد الزمالك بث مباشر