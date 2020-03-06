نقيب صيادي البرلس: "التفتيش البحري" ينهي معاناة أصحاب المراكب الآلية

قال محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس بكفرالشيخ: إن إنشاء مكتب "التفتيش البحري" سينهي معاناة أصحاب مراكب الصيد الآلية، والتي كانت تؤرقهم منذ سنوات.

ووجه الشكر إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لسرعة الاستجابة للشكوى الذي قدمها له في هذا الصدد للمطالبة بإنشاء هذا المكتب في فبراير الماضي، لما يمثله من أهمية بالغة للصيادين.





وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أن المحافظ قد كلف النائب محمد إسماعيل جادالله، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس، بتقديم طلب إحاطة عاجلة للجنة النقل والمواصلات بالمجلس للمطالبة بإنشاء هذا المكتب وقد تمت الموافقة عليه، وقامت المحافظة بتخصيص دور كامل للمكتب في مبني شرطة المسطحات المائية بمدينة برج البرلس.





وكان نقيب صيادي البرلس بكفرالشيخ، طالب بفتح مكتب "تفتيش بحري" بميناء البرلس، لما له من أهمية عالمية ومحلية ومن شأنه الارتقاء بخدمات الميناء، حيث أنه الميناء الوحيد الذي لا يوجد به مكتب للسلامة البحرية أسوة بباقي موانئ الجمهورية.





وكشف "شرابي"، خلال مذكرة قدمها لمحافظ كفرالشيخ، عن أنه كان سيتم إنشاء هذا المكتب في عهد المحافظ السابق، وتم تخصيص الدور العلوي بقسم شرطة المسطحات المائية لإنشائه، ولكن الرئيس السابق للإدارة المركزية للسلامة البحرية بالإسكندرية رفض لوجود عجز في الموارد البشرية بالهيئة.



