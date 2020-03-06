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ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:00 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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تنطلق اليوم الجمعة 6 مارس منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بأول مباراة في الجولة.


موعد مباراة اليوم من الدوري الإسباني

وتلعب اليوم أول مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين ألافيس وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مينديزوروتزا.

متصدر الدوري الإسباني الممتاز

ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

1- "ليونيل ميسي" برشلونة 18 هدف
2- "كريم بنزيما" ريال مدريد 13 هدف
3- "لوكاس بيريز" ألافيس 11 هدف
4- "لويس سواريز" برشلونة 11 هدف
5- "أنخيل رودريجيز" خيتافي 10 أهداف
6- "جيرارد مورينو" فياريال 10 أهداف
7- "روجر مارتي" ليفانتي 10 أهداف
8- "انتي بوديمير" مايوركا 9 أهداف
9- "اياجو اسباس" سيلتا فيجو 9 أهداف
10- "خوسيلو" ألافيس 9 أهداف
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