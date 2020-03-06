ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز

موعد مباراة اليوم من الدوري الإسباني



وتلعب اليوم أول مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين ألافيس وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مينديزوروتزا.

متصدر الدوري الإسباني الممتاز



ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.