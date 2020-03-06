تستكمل يوم الأحد القادم 8 مارس منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بأخر 5 مباريات متبقية في الجولة.



مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي



وتلعب يوم الأحد القادم 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وجاءت مواعيد كالآتي:



بارما × سبال



وتلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.



سامبدوريا × هيلاس فيرونا



بينما تلعب هذه المباراة يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.



ميلان × جنوي



كما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.



أودينيز × فيورنتينا



فيما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.



يوفنتوس × إنتر ميلان



كما تلعب هذه المباراة يوم الاحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.



ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز



ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:



1- "شيرو ايموبيلي" لاتسيو 27 هدف

2- "كريستيانو رونالدو" يوفنتوس 21 هدف

3- روميرو لوكاكو" إنتر ميلان 17 هدف

4- "جواو بيدرو" كالياري 16 هدف

5- "يوسيب إيليتشيتش" أتالانتا 15 هدف

6- "مورييل" أتالانتا 13 هدف

7- "إدين دجيكو" روما 12 هدف

8- "دوفان زاباتا" أتالانتا 11 هدف

9- "فابيو كوالياريلا" ساسولو 11 هدف

10- "لاوتاور مارتينيز" إنتر ميلان 11 هدف