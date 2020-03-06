ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس



انطلقت منافسات الجولة الواحدة والعشرون من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس، بمبارتين ناريتين.





وتعادل الحزم، أمام نظيره الاتحاد، بهدف لمثلة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، عن طريق لاعب العميد ويلفريد بوني عند الدقيقة 63، وفاجنر أليماو الذي أدرك هدف التعادل للحزم، عند الدقيقة 90+2.





فيما حقق الفريق الأول للكرة بنادي الشباب فوزا ثمينا على العدالة، بأربعة أهداف دون رد، أحرزهم كلا من؛ كريستيان جوانكا، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الحمدان، وتركي العمار.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم:-