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فنان يرسم مشاهير مصر بالطريقة اليابانية (صور)
الجمعة 06/مارس/2020 - 07:58 ص
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وكالات
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استطاع الفنان أكرم وليام 32 عامًا أن يبرز نجوم الفن المصري من خلال تصاميمه اليابانية التي طرحها في مجموعته الحديثة تحت عنوان "إعادة إحياء طوكيو" التي استطاع من خلالها أن يدمج الفن الياباني مع مشاهير العرب والعالم.
وفي تصريحات صحفية أوضح أكرم وليام، أن سبب اختياره للتصاميم اليابانية هو أن اليابان تحديدًا معروفة بالإخراج الفني المتميز، خاصة في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، ولذلك يتم اقتباس الكثير منها في الأفلام الأميركية وغيرها.
وأوضح أن ذلك يرجع ذلك إلى الأفكار المتميزة مثل فيلم "ماتريكس" التي تم اقتباسها من الكرتون الياباني، وغيرها من الأفلام التي لاقت شهرة عالمية، فدولة اليابان تعتبر دولة مُلهمة فنياً، فهي دائمًا سبّاقة في الإخراج الفني الجديد الذي يعمل على جذب الأعين.
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