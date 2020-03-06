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شوارزنيجر يقاضي شركة روسية بسبب روبوت

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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رفع أرنولد شوارزنيجر الممثل في هوليوود، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "برومو بوت" الروسية لاستخدامها صورته دون إذن لإنشاء روبوت مزدوج.

وتدعي الشركة التي تمثل شوارزنيجر أن الشركة الروسية استخدمت بطريقة غير قانونية حقوق الممثل في الدعاية، ويطلب المدعون من المدعى عليه التوقف عن استخدام صورة شوارزنيجر ودفع 10 ملايين دولار بالإضافة إلى الأرباح التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بعرض الروبوت، كما نقل موقع "تي إن زد" مشيرا إلى الدعوة.

ووفقا للدعوى، تستخدم الشركة الروسية روبوت الممثل المزدوج خلال المناسبات العامة للإعلان عن منتجاتها وبيعها ووفقا للموقع فإنه بعد عرض الروبوت بهيئة شوارزنيغر في لاس فيغاس في يناير من هذا العام.

وتوجه محامي الممثل مارتي سينغر إلى الشركة الروسية وطلب التوقف عن استخدام صورته، وبحسب الموقع فإن الشركة الروسية أعلنت أنها ستعلق عرض الروبوت المزدوج، لكن في فبراير أعادت تقديمه في معرض للألعاب في نيويورك.



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