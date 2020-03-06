مصطفى محمد يقود التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الترجي التونسي.. الليلة









يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة ضيفا ثقيلا أمام مضيفه الترجي التونسي على ملعب رادس معقل بطل تونس وذلك ضمن إطار منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي



ومن المقرر أن مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي بمرحلة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء الجمعة المُقبلة التي توافق 6-3-2020، بتوقيت القاهرة، حيث يرغب الأبيض في استغلال فارق الهدفين لحسم التأهل لدور نصف نهائي المسابقة الأفريقية.





الزمالك يكرر فوزه على الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8



وكان الفارس الأبيض قد حسم مباراة ملعب القاهرة بفوزه بثلاثية لهدف أمام الترجي في مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كرر أبناء القلعة البيضاء فوزهم بنفس النتيجة بعد حصد لقب كأس السوبر الأفريقي في قطر أمام بطل تونس.





التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الترجي التونسي



ومن أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مضيفه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في لقاء إياب دور ربع النهائي، بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي الخطير أشرف بن شرقي وأحمد السيد زيزو تحت المهاجم القناص مصطفى محمد ليصبح التشكيل كاملاً كالآتي:-