مانشستر يونايتد يقطع الطريق على بوروسيا دورتموند في صفقة هامة











أشارت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد سيزاحم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام، نجم فريق برمنجهام سيتي الإنجليزي.









وذكرت شبكة "ذا أتليتيك" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يريد ضم اللاعب ذو الموهبة الكبيرة، والذي يهتم فريق بوروسيا دورتموند بضمه منذ وقت بعيد.







وأثار بيلينجهام إعجاب الكثير من المتابعين، بسبب قدراته الكبيرة رغم صغر سنه، حيث أنه لم يتجاوز سن السابعة عشرة بعد.







ووفقاً للتقارير، فإن نادي بيرمنجهام لن يتخلى عن بيلنجهام بأقل من 25 مليون جنيه إسترليني.









وكانت تقارير ألمانية قد زعمت في وقت سابق بوجود شبه إتفاق بين بوروسيا دورتموند والنادي الإنجليزي حول إنتقال اللاعب، إلا أن دخول اليونايتد في الصفقة قد يعقد الأمور قليلاً على دورتموند.









ويهتم النادي الألماني دوماً بإقتناص المو اهب الشابة، وذلك لصقلها وتنميتها وإعادة بيعها مرة أخرى للأندية الكبرى بمبالغ طائلة، وكان آخر تلك المواهب، النرويجي أيرلنج براوت هالاند.



