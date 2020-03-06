Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشيلسي يحدد مبلغ لإستغناء عن نجمه

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:30 ص
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
عبدالقادر عرابي
Advertisements




حدد نادي تشيلسي الإنجليزي، المبلغ المطلوب للإستغناء عن ظهيره الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



ووفقاً لما ورد عن شبكة كالتشيو ميركانو الإيطالية، فإن تشيلسي يسعى للحصول على مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني على الأقل، من أجل الإستغناء عن خدمات ألونسو.


ويبدو فريق إنتر ميلان الإيطالي في طلعية المهتمين بخدمات ألونسو، حيث سبق لأنطونيو كونتي مدرب الإنتر الحالي أن درب ألونسو في فترته السابقة مع تشيلسي الإنجليزي.



وحاول النيرادزوري ضم ألونسو في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفق تعثرت في الأيام الأخيرة، لينضم لاعب مانشستر يونايتد أشلي يونج.



ويعد ألونسو من أبرز اللاعبين الذين يخدمون فكر كونتي التكتيكي، حيث يقوم بدور الجناح المدافع في طريقة 3-5-2 بسبب تقدمه للأمام بشكل مستمر.



وعانى ألونسو من الغياب عن عدة مباريات لتشيلسي، لصالح زميله البرازيلي إيمرسون بالميري، قبل أن يعود خلال المباريات الأخيرة بفضل إصابة إيمرسون.




وسبق لألونسو التواجد في الدوري الإيطالي، حيث كان يلعب لفريق فيورنتينا، قبل أن يغادر لإنجلترا من بوابة تشيلسي.
Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ أقل من نصف ساعة

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

04:04 ص

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

03:39 ص

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status