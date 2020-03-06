تشيلسي يحدد مبلغ لإستغناء عن نجمه











حدد نادي تشيلسي الإنجليزي، المبلغ المطلوب للإستغناء عن ظهيره الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.







ووفقاً لما ورد عن شبكة كالتشيو ميركانو الإيطالية، فإن تشيلسي يسعى للحصول على مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني على الأقل، من أجل الإستغناء عن خدمات ألونسو.





ويبدو فريق إنتر ميلان الإيطالي في طلعية المهتمين بخدمات ألونسو، حيث سبق لأنطونيو كونتي مدرب الإنتر الحالي أن درب ألونسو في فترته السابقة مع تشيلسي الإنجليزي.







وحاول النيرادزوري ضم ألونسو في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفق تعثرت في الأيام الأخيرة، لينضم لاعب مانشستر يونايتد أشلي يونج.







ويعد ألونسو من أبرز اللاعبين الذين يخدمون فكر كونتي التكتيكي، حيث يقوم بدور الجناح المدافع في طريقة 3-5-2 بسبب تقدمه للأمام بشكل مستمر.







وعانى ألونسو من الغياب عن عدة مباريات لتشيلسي، لصالح زميله البرازيلي إيمرسون بالميري، قبل أن يعود خلال المباريات الأخيرة بفضل إصابة إيمرسون.