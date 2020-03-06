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أربعة أندية تترقب موقف نجم برشلونة

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:26 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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لا يزال موقف نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش غامضاً، من الإستمرار مع برشلونة في الموسم القادم.




وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أنه هناك 4 أندية أوروبية تترقب موقف الكرواتي الدولي، للدخول في مفاوضات لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقاً لما ورد عن صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من نادي برشلونة, فإن أندية إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة للثنائي الإسباني أتليتيكو مدريد وأشبيلية، تنتظر موقف اللاعب من الإستمرار مع برشلونة من عدمه.




وحاول إنتر ميلان ضم راكيتيتش في الصيف الماضي بطلب من المدرب الإيطالي للفريق أنطونيو كونتي.



كما كان اللاعب على مقربة من أتليتيكو مدريد، والذي كان على وشك إعلان ضمه، لكن برشلونة تمسك به في اللحظات الأخيرة.



ودخل تشيلسي الإنجليزي قائمة المهتمين براكيتيتش في الآونة الأخيرة، بعد الأخبار التي تتنبأ برحيل نجمه الفرنسي نجولو كانتي لريال مدريد.



كما يبقى خيار عودة الكرواتي لناديه السابق أشبيلية مطروحاً أيضا، حيث إنضم لبرشلونة قادماً من أشبيلية في صيف عام 2014.



جدير بالذكر أن عقد رايكتيتيش مع برشلونة ينتهى في صيف عام 2021
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