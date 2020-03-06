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ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:18 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
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يعيش عشاق ومحبو فريق ريال مدريد الإسباني حالة من القلق بشأن مشاركة مهاجم الفريق إيسكو في المباراة المقبلة أمام ريال بيتيس ضمن إطار منافسات الجولة الـ27 من الليجا الإسبانية.


موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بالجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد المقبل الموافق 8-3 على ملعب «بينتو فيامارين» معقل بيتيس أصحاب الأرض والضيافة.


شكوك حول مشاركة إيسكو أمام بيتيس

وفي سياق متصل تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الإسباني إيسكو مع فريقه ريال مدريد في مباراة الأحد المقبل أمام ريال بيتيس بسبب غياب الاعب عن تدريبات الفريق الجماعية، جي اكتفى بالعمل داخل المنشآت الرياضية، في حين لم يكشف النادي حول طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجم وسط الميرنجي.


وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن المهاجم الإسباني إيسكو يعاني من بعض الإنزعاجات بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام الغريم التقليدي برشلونة، ولكن إصابة اللاعب ليست خطيرة.


وأشارت التقارير الى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قد يقوم بإراحة إيسكو في مباراة ريال بيتيس حتى لا يتعرض لإنتكاسة، خاصة أن الفريق لديه مباراة حاسمة ضد مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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