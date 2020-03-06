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زيدان يقضي على ثنائية مودريتش وكروس في تشكيلة ريال مدريد
الجمعة 06/مارس/2020 - 07:15 ص
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علي خلاف
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عرفت جماهير ريال مدريد ثنائية لوكا مودريتش وتوني كروس لاعبا وسط الملكي حيث نجحت هذه التوليفة في حصد العديد من الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم الأخير.
ثنائية مودريتش وكروس
ومنذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى قيادة فريق ريال مدريد الإسباني، لم نعد نرى توني كروس ولوكا مودريتش في تشكيلة الميرنجي الأساسية.
ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "ماركا " الإسبانية، فإن لوكا مودريتش وتوني كروس ظهرا معاً في تشكيلة ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات خاضها الفريق الملكي في كافة المسابقات.
ويأتي عدم ظهور مودريتش كثيراً هذا الموسم مع الفريق بسبب تألق الشاب فيدي فالفيردي الذي يعد أحد العناصر المهمة في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان خلال المباريات الأخيرة في كافة البطولات.
أرقام مودرتيش وكروس مع ريال مدريد
وفي سياق متصل خاض الدولي الكرواتي لوكا مودريتش هذا الموسم 29 مباراة مع فريق ريال مدريد الإسباني ، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5، بينما لعب كروس 32 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 9، بينما لعب فالفيردي 31 مباراة وسجل هدفين وصنع 4.
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