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موسيمانى : خماسية الأهلي لن تكرر وجاساما حكم جيد

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:11 ص
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موسيمانى
موسيمانى
علي خلاف
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تحدث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز، عن مباراة الأهلي المقبلة في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل.


موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الأرض والضيافة ومنافسه الأهلي في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت المقبل الموافق 7-3-2020.


تصريحات موسيماني

وتحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز ، فى تصريحات مساء اليوم الخميس عبر صحيفة "Sowetan" الجنوب إفريقية، عن مواجهة الإياب أمام الأهلي وعن تكرار خماسية الموسم الماضي حيث ذكر : "يجب أن نكون واقعيين، نتائج كهذه تأتى مرة واحدة كل حين".


وعن شكوى الأهلى من الحكم بكارى جاساما فى لقاء إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أفريقيا تحدث موسيماني: "لا أريد التعليق على هذا، لكنهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء فى الذهاب، فهل تريدون بالفعل التحدث عن التحكيم؟!".


وتابع مدرب صن داونز: "لا نريد الدخول فى ذلك الجدل، نحن صن داونز ولسنا المسؤولين عن تعيين الحكام.. كاف هو من يقوم بتلك المهمة، والحكم فى النهاية لا يسجل لك الأهداف".


وعن بكارى جاساما ذكر بيتسو: "بالنسبة لى، أعتبره حكم ذو مصداقية كبيرة لقد شارك فى نهائيات كأس العالم، ويتمتع باحترافية شديدة وشخصية قوية وفى مبارياتنا السابقة التى أدارها كان جيدا جدا".
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