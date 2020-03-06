والد هالاند يكشف عن الدوري الأنسب له

صرح ألف إينج والد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أن الدوري الإسباني هو الأنسب والأفضل لنجله ليثير بذلك التكهنات حول رحيله للدوري الإسباني فب الموسم المقبل.





وتألق هالاند بشكل رائع في الم وسم الحالي مع ريد بول سالزبورج النمساوي لينضم إلى صفوف بروسيا دورتموند في يناير الماضي ليواصل سجله التهديفي المميز.



وسبق لوالد هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي أن أشار إلى سعادته بمسيرة نجله في ألمانيا مؤكدًا اهتمام عدد كبير من الأندية من أجل الحصول على خدماته.



وقال والد هالاند في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية:"سعيد جداً بما يفعله مع بروسيا دورتموند، أهم شيء بالنسبة لي هو استمرار تطوره بأفضل صورة ممكنة".



وأضاف:"فخور بمستواه سواء على الجانب التهديفي أو حتى صناعة الأهداف، فهو اللاعب الذي احتاجه دورتموند في هذا التوقيت لأنهم ينافسون على لقب الدوري الألماني ويحاولون تطوير نموهم الأوروبي".



واختتم والد هالاند تصريحاته قائلاً:"ارتبط بالانضمام لأكثر من 100 نادي ولكن الدوري الإسباني يناسب ابني ويتمتع بمجموعة مميزة من الفرق، ربما يلعب لأحدهم يوماً ما، سنرى ما سيحدث في المستقبل".



وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن تثير هذه التصريحات اهتمام ريال مدريد نظراً لاهتمام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الإسباني بضم النجم النرويجي لتدعيم خط هجومه تزامناً مع هبوط مستوى كريم بنزيما وفشل لوكا يوفيتش في إثبات قدراته وكذلك برشلونة الذي يبحث عن بديل مستقبلي للويس سواريز.