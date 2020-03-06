والد هالاند يلمح لرحيله إلى الدوري الإسباني

كشف ألف إنج والد النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند حقيقة تفضيل نجله الرحيل إلى ريال مدريد أم مانشستر يونايتد وذلك في حال رغبته في الرحيل عن النادي الألماني مستقبلاً.





وذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطاني ة أن بروسيا دورتموند تعاقد مع هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي في شهر يناير الماضي ويقدم اللاعب آداء رائع للغاية، حيث سجل 12 هدفاً وصنع هدف آخر في 9 مباريات فقط خاضها حتى الآن في مختلف البطولات، منهم 5 مباريات شارك فيها كبديل في الشوط الثاني.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن هالاند يحظى باهتمام كبار أندية اوروبا على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد كما كشفت بعض المصادر أن برشلونة يراقب النجم النرويجي أيضاً ومن المتوقع أن يتم ربطه بالانتقال إلى أندية كبيرة أخرى في المرحلة المقبلة.



وقال والد هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن مستقبل نجله خارج بوروسيا دورتموند:"لقد ارتبطنا بأكثر من 100 نادي لكن الدوري الإسباني جيد للغاية لإبني وهناك فرق رائعة تلعب به، لا نعرف أبداً إن كان سيلعب في إسبانيا، ما سيقع سيحدث في النهاية".