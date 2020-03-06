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مفاجأة: كوتينيو خارج أسوار برشلونة الصيف المقبل

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:55 ص
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كوتينيو
كوتينيو
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي برشلونة الإسباني في التخلص من النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والمعار حاليا لنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.


وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يرغب في التخلص من كوتينيو في الصيف المقبل، ورحيله عن صفوف الفريق الكتالوني أصبح حتمي.


وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع كوتينيو مثل ليفربول وباريس سان جيرمان، اللذان يرغبان في ضم اللاعب.


ويمتلك بايرن ميونخ بنداً اختيارياً في عقد اللاعب يسمح له في التوقيع معه مقابل 120 مليون يورو.
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