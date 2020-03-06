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نجم دورتموند الشاب يرفض منتخبات أوروبا

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:53 ص
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دورتموند
دورتموند
محمد الدمتناوي
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رفض لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني الشاب جيوفاني رينا، اللعب لأحد منتخبات أوروبا التي يمكنه اللعب لها، وتمسك بالمنتخب الأمريكي.


تحدث رينا صاحب الـ17 عاما، اليوم الخميس لجريدة "رور ناخريشتين":" أن ألعب سوى للمنتخب الأمريكي فقط، الأمر محسوم بالنسبة لي".


وكان من الممكن للنجم الشاب اللعب للمنتخب الإنجليزي، كذلك كان بإمكانة اللعب للمنتخب البرتغالي والأرجنتين ومزاملة كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا أنه رفض كل هذه المنتخبات وتمسك بالمنتخب الأمريكي.


ولعب كلاوديو، والد رينا، للمنتخب الأمريكي حيث وصل معه لنهائيات كأس العالم أربعة مرات.


ومن الممكن أن يشارك رينا في المباراة الودية المنتخب الأمريكي أمام كل من هولندا وويلز، والذي سيقام مطلع الشهر الجاري.
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