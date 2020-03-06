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مفاجأة.. "نانسي عجرم" تقتحم رمضان 2020 بمسلسل لأول مرة.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:52 ص
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بوابة الفجر
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قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خوض مجال التمثيل للمرة الأولى بمسلسل "نساء من دهب" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

وستقدم الفنانة ستقدم أغنية المسلسل وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، إضافة إلى أنها ستحل ضيفة شرف في العمل الذي يصور في لبنان.

ويعد مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذا من (فورمات) أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات.

ويدور العمل حول 4 سيدات تعترض حياتهن مواقف مضحكة، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون في العمل منهم بيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع وروجينا وهنادي مهنا ومايان السيد وغيرهم.

ورغم أن نانسي عجرم كانت ترفض فكرة دخولها مجال التمثيل في السنوات الماضية، والبقاء في عالم الغناء، إلا أنها أبدت حماسها للمشاركة الأولى لها في العمل الدرامي الجديد الذي يحمل نخبة من نجمات الفن.




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