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قرار مفاجيء من عبد المجيد عبد الله بعد إغلاقه حسابه بتويتر

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:15 ص
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بوابة الفجر
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قرر المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، التراجع عن قراره بإغلاق حسابه  بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مشادة مع أحد الجمهور من العراق الذي أساء من جانبه للغناء السعودي.

واعتذر عبد الله، للجمهور عن اتخاذه قرار اعتزال "تويتر" مؤكدًا أنه جاء لحظة غضب.

وقال خلال تغريدته بتويتر: "أحبابي أنا لا ادعي الكمال ولست أفضل واحد وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب...فأرجو أن تتقبلوني كما أنا".

واختتم المطرب السعودي الشهير بيانه: "وأخيرا اعترف أخطأت فالرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم".



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