Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. ولاية مريلاند الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:21 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن ولاية ميريلاند الأمريكية، أعلنت حالة الطوارئ، عقب تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفي وقت سابق، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، العدد إلى 12 حالة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء رويترز في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الولايات المتحدة أخبار

أخبار تهمك

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "ثلوج مرعبة".. مفاجآت "زعابيب أمشير" تعود من جديد (كواليس حالة الطقس)

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 7 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 17 ساعة

كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل| قفزة في ضحايا "كورونا" بكوريا الجنوبية.. وأمريكا تتخذ إجراء

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من ألفين بكوريا الجنوبية

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 2788 حالة

نيوزيلندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

ليتوانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد إصابات "كورنا" في تايلاند إلى 41 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

03:39 ص

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status