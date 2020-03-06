مقارنة مثيرة بين نيمار وصفقات برشلونة في السنوات الماضية





حيث أنفق البارسا مبلغ 345 مليون يورو في شراء الثلاثي ديمبيلي+كوتينهو+جريزمان، وذلك في محاولة لتعويض اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.









ولعب ديمبيلي+كوتينهو+جريزمان حتى الآن ما مجموعه 186 مباراة، وهو نفس عدد مباريات نيمار عندما كان لاعبا في الفريق الكتالوني.









وسجل ثلاثي فريق برشلونة معا 54 هدفا وصنعوا 35 هدفا، بينما نيمار سجل بمفرده 105 هدفا وصنع 59 هدف.

نشبت حالة من القلق في الأيام الأخيرة داخل نادي برشلونة بعد فشل بعض الصفقات التي يتعاقد معها الفريق في السنوات الماضية، خاصة في ظل الأسعار الكبيرة التي تدفعها الإدارة لجلب هؤلاء اللاعبين.