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تعرف على عدد مشاهدات "أنت جدع" لمحمد رمضان (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:31 ص
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بوابة الفجر
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أطلق الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "أنت جدع"، حيث تصدرت أغنيته الجديدة ترند أربع دول على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحها. 

وقال رمضان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "دلوقتي أغنية أنت جدع رقم واحد على تريند أربع دول

وحققت حتى الآن ما يزيد عن 4,105,388 مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث تخطت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. 

واحتلت الأغنية ترند يوتيوب بدول :"مصر والكويت، والأردن واليمن"، قبل أن تترك موقعها لهاشتاجات أخرى.


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