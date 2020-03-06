كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "تصرفات إيدر سارابيا سلوك لا ينبغي أن يكون موجود لدينا في الطاقم التدريبي، وهناك طريقة أخرى للتعبير عن طلباتك، وليست مسألة تبرير للفريق".

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "تصرفات إيدر سارابيا سلوك لا ينبغي أن يكون موجود لدينا في الطاقم التدريبي، وهناك طريقة أخرى للتعبير عن طلباتك، وليست مسألة تبرير للفريق".

وأضاف : "لكن نحن لسنا مرتاحين لمثل هذه التصرفات، وهو خطأ مرتكب من قبل طاقمنا التدريبي، ويجب ان نتجنبه، واعتذرنا عن تصرفات إيدر سارابيا للإدارة وللاعبين".

وأضاف : "لكن نحن لسنا مرتاحين لمثل هذه التصرفات، وهو خطأ مرتكب من قبل طاقمنا التدريبي، ويجب ان نتجنبه، واعتذرنا عن تصرفات إيدر سارابيا للإدارة وللاعبين".