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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
الجمعة 06/مارس/2020 - 05:17 ص
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حسام مجدي
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تنطلق غدا السبت 7 مارس منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأول 7 مباريات في الجولة.
مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز
وتلعب غدا 7 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:
ليفربول × بورنموث
وتلعب هذه المباراة يوم السبت في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
ولفرهامبتون × برايتون
بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
أرسنال × وست هام يونايتد
فيما تلعب هذه المباراة غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
ساوثامبتون × نيوكاسل يونايتد
كما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
شفيليد يونايتد × نورويتش سيتي
ويلعب هذا اللقاء غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
كريستال بالاس × واتفورد
وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
بيرنلي × توتنهام
بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:
1- "جيمي فاردي" ليستر سيتي 17 هدف
2- "أوباميانج" أرسنال 17 هدف
3- "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي 16 هدف
4- "داني إنغز" ساوثامبتون 15 هدف
5- "محمد صلاح" ليفربول 15 هدف
6- "راشفورد" مانشستر يونايتد 14 هدف
7- "كالفيرت" إيفرتون 13 هدف
8- "تامي إبراهام" تشيلسي 13 هدف
9- "خيمينيز" ولفرهامبتون 13 هدف
10- "ساديو ماني" ليفربول 13 هدف
مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز
وتلعب غدا 7 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:
ليفربول × بورنموث
وتلعب هذه المباراة يوم السبت في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
ولفرهامبتون × برايتون
بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
أرسنال × وست هام يونايتد
فيما تلعب هذه المباراة غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
ساوثامبتون × نيوكاسل يونايتد
كما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
شفيليد يونايتد × نورويتش سيتي
ويلعب هذا اللقاء غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
كريستال بالاس × واتفورد
وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
بيرنلي × توتنهام
بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:
1- "جيمي فاردي" ليستر سيتي 17 هدف
2- "أوباميانج" أرسنال 17 هدف
3- "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي 16 هدف
4- "داني إنغز" ساوثامبتون 15 هدف
5- "محمد صلاح" ليفربول 15 هدف
6- "راشفورد" مانشستر يونايتد 14 هدف
7- "كالفيرت" إيفرتون 13 هدف
8- "تامي إبراهام" تشيلسي 13 هدف
9- "خيمينيز" ولفرهامبتون 13 هدف
10- "ساديو ماني" ليفربول 13 هدف
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