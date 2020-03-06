تنطلق غدا السبت 7 مارس منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأول 7 مباريات في الجولة.



مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز



وتلعب غدا 7 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:



ليفربول × بورنموث



وتلعب هذه المباراة يوم السبت في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.



ولفرهامبتون × برايتون



بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



أرسنال × وست هام يونايتد



فيما تلعب هذه المباراة غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



ساوثامبتون × نيوكاسل يونايتد



كما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



شفيليد يونايتد × نورويتش سيتي



ويلعب هذا اللقاء غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



كريستال بالاس × واتفورد



وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.



بيرنلي × توتنهام



بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز



ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:



1- "جيمي فاردي" ليستر سيتي 17 هدف

2- "أوباميانج" أرسنال 17 هدف

3- "سيرجيو أجويرو" مانشستر سيتي 16 هدف

4- "داني إنغز" ساوثامبتون 15 هدف

5- "محمد صلاح" ليفربول 15 هدف

6- "راشفورد" مانشستر يونايتد 14 هدف

7- "كالفيرت" إيفرتون 13 هدف

8- "تامي إبراهام" تشيلسي 13 هدف

9- "خيمينيز" ولفرهامبتون 13 هدف

10- "ساديو ماني" ليفربول 13 هدف