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موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:10 ص
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يوفنتوس وإنتر ميلان
يوفنتوس وإنتر ميلان
محمد جمال
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حدد الاتحاد الإيطالى لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري الإيطالي بعدما تم تأجيلها خلال الأيام الماضية بسبب الخوف من تفشي مرض كورونا.


وستكون مباراة يوفنتوس وانتر ميلان يوم الأحد بدون حضور جماهيري بعدما قرر الاتحاد الإيطالى ذلك.


موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

وستكون مباراة يوفنتوس وانتر ميلان يوم الأحد فى تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية والعاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات والسادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1، وستقام المباراة على ملعب السيدة العجوز اليانز ستاديوم.


ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 60 نقطة بينما الإنتر فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بيننا يحتل لاتسيو المركز الاول برصيد 62 نقطة."
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