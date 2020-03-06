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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبورنموث فى جولة تشهد ديربي مانشستر
الجمعة 06/مارس/2020 - 05:05 ص
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محمد جمال
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تنطلق منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس بمواجهات قوية.
يستضيف ملعب أنفيلد مباراة سهلة نسبيًا عندما يحل بورنموث ضيف على ليفربول، الذى يبحث عن الفوز بالثلاث نقاط للإقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد غياب ثلاثون عام وأيضًا بعد الخسارة الأخيرة امام واتفورد.
بينما سينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فى ديربي مدينة مانشستر، فى لقاء قوي بين الفريقين، بينما على الجانب الأخر ستمون٥ هناك مواجهة قوية بين تشيلسي وإيفرتون.
مباريات الجولة 29 من البريميرليج
ليفربول ضد بورنموث
شيفلد ضد نورويتش سيتى
أرسنال ضد ويست هام
كريستال بالاس ضد واتفورد
ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد
وولفرهامبتون ضد برايتون
بيرنلي ضد توتنهام هوتسيبير
مباريات الأحد 8 مارس
تشيلسي ضد إيفرتون
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
مباريات الاثنين
ليستر سيتي ضد أستون فيلا
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29
ليفربول 79 نقطة
مانشستر سيتي 57 نقطة
ليستر سيتي 50 نقطة
تشيلسي 45 نقطة
مانشستر يونايتد 42 نقطة
وولفرهامبتون 42 نقطة
توتنهام هوتسيبير 40 نقطة
شيفيليد يونايتد 40 نقطة
بيرنلي 38 نقطة
أرسنال 37 نقطة
إيفرتون 37 نقطة
كريستال بالاس 36 نقطة
ساوثهامبتون 34 نقطة
نيوكاسل 32 نقطة
برايتون 28 نقطة
ويست هام 27 نقطة
واتفورد 27 نقطة
بورنموث 27 نقطة
استون فيلا 25 نقطة
نورويتش سيتى 21 نقطة
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