الشباب ضد العدالة.. خطأ وإهدار يفكان عقدة الـ40 يومًا لليوث

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفوز برباعية نظيفة أمام نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس.





تلقى جون أوغو قلب دفاع فريق العدالة الكارت الأحمر في الدقيقة 23 بعد خطأ ارتكبه، ليطرد على إثره، وتحول اللقاء رأسًا على عقب.





واستطاع فريق الشباب أن يسجل أولى أهدافه في اللقاء بعد الطرد عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 39، بينما أضاف الثاني عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 45+4.





وأضاع عبدالله الحمدان ركلة جزاء محتسبة للشباب، عند الدقيقة 64، وفي المقابل أهدر كاروليس أندريا هدف تقليص الفارق لصالح العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة 71.





وفي الدقيقة 72 سجل عبدالله الحمدان الهدف الثالث، ثم أحرز تركي العمار الهدف الرابع من رأسية في شباك العدالة في الدقيقة 87.





كل هذه الأحداث أعادت الشباب للانتصارات واستطاع تضميد جروحه بعد الخسارة الكبيرة بخماسية مقابل هدف أمام الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.





فيما أعادت الشباب للشباك النظيفة بعد غياب 5 جولات، إذ آخر لقاء خرج فيه دون تلقي أهداف عندما تعادل سلبيًا أمام الهلال في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، وبعدها تلقت شباكه 14 هدف في 5 لقاءات فقط.