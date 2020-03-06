Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشباب ضد العدالة.. خطأ وإهدار يفكان عقدة الـ40 يومًا لليوث

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:03 ص
Advertisements
الشباب ضد العدالة
الشباب ضد العدالة
أمل الحلفاوي
Advertisements


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفوز برباعية نظيفة أمام نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الخميس.


تلقى جون أوغو قلب دفاع فريق العدالة الكارت الأحمر في الدقيقة 23 بعد خطأ ارتكبه، ليطرد على إثره، وتحول اللقاء رأسًا على عقب.


واستطاع فريق الشباب أن يسجل أولى أهدافه في اللقاء بعد الطرد عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 39، بينما أضاف الثاني عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 45+4.


وأضاع عبدالله الحمدان ركلة جزاء محتسبة للشباب، عند الدقيقة 64، وفي المقابل أهدر كاروليس أندريا هدف تقليص الفارق لصالح العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة 71.


وفي الدقيقة 72 سجل عبدالله الحمدان الهدف الثالث، ثم أحرز تركي العمار الهدف الرابع من رأسية في شباك العدالة في الدقيقة 87.


كل هذه الأحداث أعادت الشباب للانتصارات واستطاع تضميد جروحه بعد الخسارة الكبيرة بخماسية مقابل هدف أمام الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.


فيما أعادت الشباب للشباك النظيفة بعد غياب 5 جولات، إذ آخر لقاء خرج فيه دون تلقي أهداف عندما تعادل سلبيًا أمام الهلال في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، وبعدها تلقت شباكه 14 هدف في 5 لقاءات فقط.


جدير بالذكر الشباب رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة في المركز السادس عشر
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ حوالي 8 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ ساعة و نصف

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ ساعتين

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ ساعتين

عاجل| "ثلوج مرعبة".. مفاجآت "زعابيب أمشير" تعود من جديد (كواليس حالة الطقس)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

03:39 ص

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status