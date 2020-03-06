Advertisements
ارتفاع وفيات كورونا لـ3042 شخصًا في الصين
الجمعة 06/مارس/2020 - 04:58 ص
Advertisements
مروة عبدالعزيز
Advertisements
أفادت فضائية "العربية" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في نبأ عاجل أن الصين أعلنت ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 3042، كما أعلنت تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و143 إصابة.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
Advertisements