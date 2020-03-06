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وصلة رقص لفيفي عبده مع صلاح عبد الله في مطعم روجينا (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:56 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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ظهرت الفنانة فيفي عبده وهي ترقص مع الفنان صلاح عبد الله، على أنغام أغنية "يا سهر اليالي" في الحفل الذي أقامته الفنانة روجينا بمناسبة افتتاحها مطعما جديدًا لها بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من النجوم الفن.

وحرص الفنان هاني شاكر من جانبه، على تقديم أغنية خلال الاحتفال بطعم روجينا.

ومن ضمن النجوم التي حضرت الفنانة فيفي عبده، عبير صبري، راندا البحيري، ايتن عامر، محمد رجب، الإعلامية بوسي شلبي، صلاح عبدالله، ماجد المصري، وَغيرهم من النجوم.


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كوزينا

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