عازف بيانو روسي شهير يحقق نجاحا ضخما في واشنطن (فيديو)





قدم عازف البيانو الروسي البارز والفائز بجائزة مسابقة تشايكوفسكي الـ14 وجائزة غرامي الموسيقية الأمريكية ، دانييل تريفونوف، حفلا موسيقيا منفردا رائعا في مركز كنيدي للفنون في واشنطن.





وقدم الموسيقي الروسي في الحفل 3 أعمال لـ يوهان سيباستيان باخ، بما فيها "تشاكونا" من البارتيتا رقم 2 في سلم ري الصغير (صياغة يوهان برامز)، ومجموعة "فن الفوغا"، وكورال "يسوع هو فرحي" (صياغة مايرا هيس).





واستقبل الجمهور الأمريكي النجم الروسي بحفاوة غير مسبوقة لأدائه الرائع حيث صفق له طويلا ، ما أجبره على الخروج 3 مرات، وتقديم 3 مقطوعات أخرى لـ يوهان سيباستيان باخ.





يذكر أن الحفل الموسيقي المذكور هو ليس أول عرض للفنان الروسي في واشنطن. وأصبح هذه المرة السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، راعيا فخريا للحفل إلى جانب جمعية واشنطن لفنون الأداء Washington Performing Arts المعروفة بخبرتها العريقة في تقديم الفنانين الروس.





جدير بالذكر أن الحفل الموسيقي أقيم في إطار جولة فنية يقوم بها الفنان الروسي في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية.







