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قبل ساعات من موقعة رادس.. الزمالك يحقق رقم مميز أمام الترجي

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:02 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تسجيل لاعب خط وسط فريق الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، رقم قياسي بعد مباراة الترجي التونسي.


وكان الزمالك قد فاز على الترجي التونسي 3-1، الجمعة الماضية، في ذهاب دور الثمانية، بينما يلتقيان في الإياب مساء اليوم، على ملعب رادس، في تونس.


وكتب الاتحاد الأفريقي عبر صفحته قائلا:" هدف أشرف بن شرقي في مرمى الترجي بذهاب ربع النهائي، سجل رقما قياسيا هذا الموسم، فقد جاء بعد 28 تمريرة و 30 لمسة".


وتابع:" المركز الثاني أيضا مسجل باسم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، في مرمى أول أغسطس الأنجولي (17 تمريرة) وذلك في ديسمبر الماضي".


وأوضح كاف أن الرقم القياسي السابق، مسجل أيضا باسم النجم المغربي أشرف بن شرقي.
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