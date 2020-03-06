أستاذ مناعة: الكمامات المستخدمة في الأسواق غير مجدية

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الكمامات المستخدمة في الأسواق هذه الأيام غير مجدية، لافتا إلى ضرورة تقوية جهاز المناعة لدى المواطنين لمواجهة جميع الفيروسات.





وتابع مصباح خلال لقائه مع برنامج "48 ساعة" والمذاع عبر قناة "المحور": "الجهاز المناعي إذا تعرض لأي فيروسات تخرج أجسام مضادة لمواجهة هذا التلوث، لذلك من الأهمية بمكان أن يكون الجهاز المناعي حاضرًا ونشطًا خلال هذه الأيام، لمواجهة أخطر الفيروسات انتشارا ألا وهو وكورونا".





وأشار أستاذ المناعة، إلى أن فيروس كورونا مثل أي فيروس، لا تظهر مضاعفاته إلا لمن يعانون من ضعف المناعة، ولا يعد الأشرس حتى اللحظة الراهنة، مقارنة بغيره.