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"زعابيب أمشير".. عاصفة هوائية تضرب الأقصر

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
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ضربت محافظة الأقصر، فجر اليوم الجمعة، عاصفة هوائية شديدة، تزامنًا مع أواخر شهر أمشير المعروف بشدة الرياح، تعد هي العاصفة الأقوى منذ بداية الشهر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأقصر، خلال اليوم، متوقعة ميوله للحرارة نهارًا وبرودته ليلًا، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

كما أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل الصغرى منها 11 والعظمى 26، في محافظة الأقصر، وسجلت الرياح في الوقت الحالي 11 كم س، والرطوبة 28%.

ويشتهر شهر أمشير بـ"الزعابيب" والرياح المثيرة للأتربة، ويبدأ من 8 فبراير حتى 9 مارس، إلا أن الأقصر لم تشهد طوال الشهر هبوب عواصف، سوى هذه العاصفة التي بدأت فجر اليوم.
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