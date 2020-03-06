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وزير السياحة والآثار: لن يستطيع أحد لمس الكباش في التحرير

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:44 ص
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الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن موعد ومكان التماثيل الأربعة في ميدان التحرير بعد تطويره، لافتا إلى أنه من المستهدف افتتاح الميدان في نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف "العناني" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر أن الكباش الأربعة الذين سيتم وضعهم في ميدان التحرير لم يتم نقلهم من طريق الكباش ولكنهم موجودين في مكان داخل معبد الكرنك لم يزره أحد من قبل وتم ترميمهم. 

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه تم الانتهاء من وضع مسلة ميدان التحرير وجاهزة لإزاحة الستار عنها، مضيفا: "فور الانتهاء من أعمال بناء النافورة سيتم تركيب الكباش بعد الانتهاء من الترميمات كلها، ولن يستطيع أحد لمس الكباش لأنه سيتم تأمينها بشكل كبير، وستكون علي قاعدة مرتفعة".
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والآثار ميدان التحرير الكباش

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