"الفلوس" لتامر حسني أول فيلم عربي يعرض في ٤٠ مدينة أمريكية





صرحت الشركة المسئولة عن توزيع فيلم "الفلوس" عالميًا للنجم المصري تامر حسني بأنه أول فيلم عربي يعرض في ٤٠ مدينه بالولايات المتحده الأمريكيه وكندا وذلك وسط نجاح جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية و الأجنبيه ويعتبر هذا الانجاز الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية.





وأكد أحد مسئولي الشركة على استمرار نجاح فيلم "الفلوس" حتى هذه اللحظه حيث حقق أعلى إيراد في تاريخ السعوديه بل تخطى هذا العام الأفلام العالميه في الوطن العربي.





فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي.





ويشارك في بطولته تامر حسني، زينه، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.





وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى ٤٠٠ مليون في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، و٥٠ مليون داخل مصر.











