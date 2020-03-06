Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. 5 ملفات هامة على طاولة عمومية "الصحفيين" العادية

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:52 ص
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
دعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لحضور اجتماعها العادي، اليوم الجمعة، وذلك إعمالًا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويبدأ التسجيل في كشوف الحضور في تمام العاشرة صباحًا، ببهو النقابة.
 
ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50%+1 من الأعضاء المقيدين بجداول المشتغلين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، في موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد، وذلك طبقًا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976.

ويناقش جدول أعمال الجمعية العمومية التالي: 
1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 إلى فبراير 2020.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2019، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2020.

4- تفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع.

5- ما يُستجد من أعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين عمومية الصحفيين أخبار نقابة الصحفيين

أخبار تهمك

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 16 ساعة

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "ثلوج مرعبة".. مفاجآت "زعابيب أمشير" تعود من جديد (كواليس حالة الطقس)

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

جمال عبدالرحيم: 6 بنود لجدول أعمال عمومية "الصحفيين"

مذكرة لإدراج التشريعات الصحفية على جدول عمومية النقابة

اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

'الصحفيين' تدعو أعضاءها لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العمومية

جمال عبدالرحيم: أتمنى أن يتحول اجتماع عمومية الصحفيين لـ'عرس ديمقراطي'

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

03:39 ص

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status