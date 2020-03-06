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عاجل.. كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان بشأن إجراءات "كورونا"

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل، أن كوريا الجنوبية استدعت السفير الياباني للاحتجاج على خطة طوكيو بشأن العزل الصحي للكوريين الجنوبيين.

كانت اليابان قد أعلنت إجراءات احترازية جديدة بشأن فيروس كورونا، ومنها وضع كوريين جنوبيين في العزل الصحي.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية كورونا فيروس اليابان أخبار

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