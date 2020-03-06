عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

شهدت عدة محافظات منها محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة، مع رعد وبرق على عدد من الأماكن بها.



حالة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر.



القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة.



الوجه البحري

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد

يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.



جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 21



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 20



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 22



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 19



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 19



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 18



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 25



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 21



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 20



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 18



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 09 والعظمى 12



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 23



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 28



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 27



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 26



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 33



درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 31



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 25



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 13 والعظمى 25



محافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، يصحبها رعد وبرق، مع انخفاض في درجات الحرارة، على كافة مراكز ومدن المحافظة.



وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته الى رؤساء المدن والأحياء، بضرورة شفط مياه الأمطار من الشوارع، وأمام المدارس، وأسفل الكباري حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.



محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، تغييرًا كاملًا في حالة الطقس مع سقوط أمطار غزيرة والثلوج، وانخفاض في درجات الحرارة، وسط حذر كبير من المواطنين.



وفر الباعة الجائلين من الميادين والشوارع العامة، وجمعوا السلع التي يبيعونها من الشوارع، خوفا من زيادة هطول الأمطار، وسط انتشار مكثف من قبل مسئولي الأحياء بالمحافظة تحسبا لزيادة الأمطار، ومنع من تراكم مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية.



وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على مسئولي هيئة الصرف الصحي والأحياء، بالانتشار والتواجد بالميادين وتلبية كافة مطالب المواطنين، ورفع درجات الاستعداد القصوى خلال نوة الأمطار بفصل الشتاء.



محافظة الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأمطار الغزيرة مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر الغيوم والسحب، يصحبها برق ورعد.



وحرصت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد حمدي عبد النبي، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية، وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.



وأعلنت مديرية صحة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، تزامنا مع سقوط الثلوج والأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات.