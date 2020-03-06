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روجينا تفتتح مطعما بحضور النجوم (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:31 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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افتحت الفنانة روجينا، اليوم مطعمها الجديد بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من النجوم الفن.

وحرص الفنان هاني شاكر، على تقديم أغنية خلال الاحتفال بطعم روجينا، خلال مشاركته في حفل الافتتاح.

ومن ضمن النجوم الذين حضروا  فيفي عبده، عبير صبري، راندا البحيري، ايتن عامر، محمد رجب، الإعلامية بوسي شلبي، صلاح عبدالله، ماجد المصري، وَغيرهم من النجوم.

ونشرت بوسي شلبي، صورًا من حفل افتتاح مطعم روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


روجينا تفتتح مطعما بحضور النجوم (صور)
روجينا تفتتح مطعما بحضور النجوم (صور)
روجينا تفتتح مطعما بحضور النجوم (صور)
روجينا تفتتح مطعما بحضور النجوم (صور)
روجينا تفتتح مطعما بحضور النجوم (صور)
روجينا تفتتح مطعما بحضور النجوم (صور)
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