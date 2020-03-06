مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يستقبل جيمي جون لوي وميمونة ندياي بالمزمار والطبل البلدي بالمطار





وتحدث النجم العالمي جيمي جون لوي بكلمات عبر فيها عن سعادته وشكره للمهرجان.



وأكدت ندياي، سعادتها بكونها عضو لجنة تحكيم وبتكريمها أيضا قائلة: "أتمني ان اكون عند حسن الظن".





من جانبها رحبت المخرجة عزة الحسيني، رئيس المهرجان مع النجم جيمي جون لوي مرحبة به في مصر وفي مهرجان الاقصر .



يذكر ان النجم جيمي جون لوي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية ويعرض له خلال فعاليات المهرجان فيلمين هو بطلهما كما ستكرم النجمة ميمونة ندياي بالاضافة لكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة الافلام الطويلة .



ووصل مساء أمس للمهرجان النجوم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والنجم مصطفي شعبان أحد اعضاء لجنة التحكيم الذي يكرمه المهرجان في حفل ختامه والنجم عمرو عبد الجليل احد مكرمي الدورة التاسعة.















استقبلت ادارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية النجم العالمي جيمي جون لوي والفنانة الإفريقية ميمونة ندياي بالطبل البلدي والمزمار لحظة وصولهما لمطار الأقصر.تفاعل النجمين مع ايقاعات الطبل البلدي ونغمات المزمار ورقصا معبرين عن فرحتهما بالوصول الي مصر ومدينة الاقصر.